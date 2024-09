Chi dovrà affrontare la League Phase di Champions League più dura? E chi invece godrà del calendario sulla carta più 'soft'? A queste domande risponde Opta Power Ranking, un sistema che classifica le migliori squadre al mondo assegnandone un indice che va da 0 a 100. In base ai parametri, Sky Sport ha stilato una graduatoria dei club in base al coefficiente di difficoltà delle otto sfide europee. Per stilare la classifica l'algoritmo valuta tantissimi aspetti sportivi dei club e assegna dunque un punteggio di abilità alle oltre 13mila squadre presenti nel campione, da zero e cento. Il Manchester City è primo con 100, davanti a Real Madrid con 98,8 e all'Inter che ha uno score di 97,1.

Stando ai calcoli, è il Paris Saint-Germain la squadra che avrà di fronte le 8 partite più complicate: gli indici dell'Opta Power Ranking delle sue 8 avversarie (Manchetser City, Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco, PSV Eindhoven, Salisburgo, Girona e Stoccarda), sono stati sommati tra di loro e la somma è stata divisa per otto. Il risultato è un 92,4 di media, cioè l'indice di difficoltà del suo calendario. Con lo stesso criterio sono stati ponderati anche i calendari delle cinque italiane: il calendario più difficile è quello dell'Inter, con un coefficiente di 90,9, davanti alla Juventus dietro di appena un decimo di punto. Seguono Bologna (89,8), Milan (89,6) e Atalanta, che delle nostre rappresentanti ha gli impegni più morbidi avendo un coefficiente di 89,1. La più fortunata è stata il Celtic con un punteggio di 87,7.