Torna in campo l'Inter Primavera di Andrea Zanchetta e dopo le due brutte sconfitte consecutive contro Roma e Juventus incassate in campionato affronterà il Bologna di pari età in Coppa Italia. Per la sfida di oggi in scena al Konami Youth Development Center, Zanchetta ritrova Garonetti, tornato titolare. Prima partita da titolare invece per Cerpelletti. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 33 Cerpelletti, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 25 Zouin.

A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 6 Maye, 11 Spinaccè, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 22 Tigani, 24 Re Cecconi, 28 Romano, 29 Topalovic.

Allenatore: Andrea Zanchetta

BOLOGNA (4-2-3-1): 1 Pessina; 3 Puukko, 2 Markovic, 4 De Luca, 24 Baroncioni; 16 Nordvall, 41 Libra; 34 Longoni, 28 Velilles, 11 Ravaglioli; 33 Castaldo

A disposizione: 22 Widmer, 7 Mangiameli, 13 Di Costanzo, 15 Papazov, 17 Gattor, 19 Nesi, 21 Tordiglione, 25 Tonin, 30 Oliviero.

Allenatore: Claudio Rivalta

Arbitro: Tona Bei (sez. Cuneo)

Assistenti: Petrov - Raccanello

