Non sta andando liscia, scrive oggi La Repubblica, la stesura della manifestazione d'interesse per San Siro da parte di Inter e Milan. La consegna è stata rimandata (era prevista nei giorni scorsi) ma i club faticano a mettersi d'accordo sul testo. I rossoneri vorrebbero una sorta di "clausola San Donato" per lasciarsi aperta anche l'altra strada.

Un'ipotesi manifestata ancora pochi giorni fa da Paolo Scaroni e che a molti sembra un bluff. I nerazzurri sono più decisi del Milan, al momento: il progetto Rozzano è ufficiosamente tramontato da un pezzo.

Una volta che ci sarà la manifestazione d'interesse, con il prezzo del Meazza in mano, Inter e Milan dovranno fare i conti e rivedere il vecchio progetto della Cattedrale: il piano di fattibilità economico finanziaria di allora non va più bene nel nuovo contesto. Si deciderà quindi di andare avanti con quella procedura di cinque anni fa oppure di intraprenderne una nuova. Al che il Comune deciderà se riaprire o meno la conferenza dei servizi per aggiornarla. Le tempistiche sono di non meno di sei mesi: ad essere ottimisti, Inter e Milan non compreranno San Siro prima dell'estate 2025 (se decideranno di farlo).

