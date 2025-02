"Smarrirsi per oltre un'ora, ma ritrovarsi quando più conta". È questo l'incipit del pezzo proposto da La Repubblica per analizzare i tre punti pesantissimi conquistati ieri dall'Inter nel complicato match contro il Genoa. Una gara sporca, complice anche lo stato di forma e l'organizzazione dei rossoblu, poi sbloccata e risolta da capitan Lautaro Martinez, decisivo con l'incornata che vale tre punti e una maggiore dose di pressione al Napoli.

L'altra nota positiva della serata è Josep Martinez, chiamato a rimpiazzare l'infortunato Yann Sommer. Per lo spagnolo si trattava dell'esordio nerazzurro in campionato, festeggiato con un clean sheet. "Obbligata e fortunata anche la scelta del portiere - si legge sul quotidiano generalista -. L'ex genoano Martinez, dopo un paio di rinvii in fallo laterale, si è registrato. E a freddo, a un quarto d'ora dalla fine, ha chiuso la porta a Ekuban. Una buona notizia, visto che per un mese dovrà sostituire Sommer".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!