Nell'ambito della partenza di Milan Skriniar, l'Inter avrebbe bussato nuovamente alla porta della Fiorentina chiedendo Nikola Milenkovic, difensore serbo già inserito nella lista dei possibili sostituti dello slovacco in estate. Ma secondo il quotidiano La Nazione, però, il club viola ha chiarito subito le sue intenzioni: Milenkovic non si muove da Firenze a gennaio. La Fiorentina, il giocatore e il manager Fali Ramadani hanno chiuso ogni possibilità in partenza.