Serata di Nations League per diverse pedine nerazzurre. Partiamo dal gruppo 4, dove l'Olanda travolge nettamente il Belgio con un sonoro 1-4: sblocca il risultato Bergwijn al 40', il raddoppio è firmato da Depay, il tris è di Dumfries, prima del poker di Depay al 62'. Il gol della bandiera arriva in pieno recupero da Batshuayi. Nel Belgio Lukaku out dopo 26' per un infortunio alla caviglia da valutare. Nel gruppo 1 inizia come peggio non potrebbe l'avventura della Croazia nella competizione. Brozovic (in campo 90') e compagni cadono tra le mura amiche contro l'Austria: il netto 0-3 è frutto delle marcature di Arnautovic, Gregoritsch e Sabitzer. Nel gruppo 3 la Slovacchia s'impone di misura sul campo della Bielorussia: va in rete il giovane classe 2002 Suslov; al centro della retroguardia il pilastro nerazzurro Milan Skriniar per l'intero arco dell'incontro.