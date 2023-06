Guglielmo Vicario al Tottenham? Anche la Gazzetta dello Sport rilancia l'indiscrezione di un accordo raggiunto tra Empoli e Spurs per il trasferimento a Londra del portiere accostato da settimane all'Inter come post-Onana. Secondo il giornale, i nerazzurri sarebbero stati presi in contropiede dall'accelerata inglese e dovrebbero studiare un piano alternativo.

"André Onana è diventato un mito per tutto il mondo nerazzurro, ma è chiaro che di fronte a un’offerta indecente, diciamo tra i 45 e i 50 milioni, sarebbe difficile dire no alla cessione del camerunese, che a Milano sta bene ma che allo United ritroverebbe il suo mentore Erik ten Hag. E allora altro che porte girevoli, anche tra i pali è possibile un super effetto domino tra Inghilterra e Italia, che potrebbe coinvolgere poi la Spagna o la Germania", si legge.

Il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio sembra essere quello del georgiano Giorgi Mamardashvili, 22enne portiere del Valencia. Poi sempre occhio a Yann Sommer, passato a gennaio al Bayern per sostituire l'infortunato Neuer.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!