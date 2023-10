Nella partita di Lukaku, a decidere il match è proprio il suo erede, Marcus Thuram, come nelle più tipiche delle sceneggiature che hanno il lieto fine (per i nerazzurri). Il francese - come scrive la Gazzetta dello Sport - ormai è entrato definitivamente nel cuore dei tifosi e il gol di ieri, proprio di fronte all'ex tanto inviso, è un regalo niente male.

Come si legge sulla rosea, Thuram sarebbe dovuto essere l'alternativa alla Lu-La e invece si è ritrovato titolarissimo a fianco di Lautaro. Il gol è la dimostrazione della grande concentrazione che il francese mette in campo: sintonizzato fino al 90' e così ha anticipato Llorente sul cross di Dimarco. Solo applausi per lui, mentre il belga riceveva fischi in quantità. E raccontano che ad Appiano non perde tempo, studiando e migliorando in continuazione. I risultati si vedono.