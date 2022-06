Se in attacco l'Inter si appresta ad accogliere Lukaku in primis, e presto - si spera - anche Dybala, nel reparto più arretrato c'è chi prenderà, molto probabilmente, la via inversa. Milan Skriniar, come ben noto, è l'indiziato numero uno a portare a casa il famoso introito che renderebbe sostenibile l'operato estivo di Marotta e Ausilio. In chiave Milan, dunque, l'Inter sta appurando l'interesse sempre più concreto e in crescendo da parte del Paris Saint Germain.

La novità in tal senso è che il diesse dei transalpini, Campos "ha spedito degli emissari a Milano proprio per chiudere la partita. L’Inter - dal canto suo - rimane ferma, integerrima, nella richiesta iniziale di 80 milioni, ma i parigini sono pronti a salire ancora un altro gradino" si legge sulla Gazzetta dello Sport che ricorda già il primo rialzo dei francesi di inizio settimana che avevano portato l'offerta per lo slovacco da 50 a 60. Uno scatto di soli dieci milioni che non ha entusiasmato i nerazzurri, che nei prossimi giorni si aspettano un ulteriore possibile scatto, forse quello decisivo. "Dietro le quinte, su entrambe le sponde si respira ottimismo perché i club stanno davvero cercando la migliore soluzione possibile - si legge -: 70 milioni comprensivo di facili bonus potrebbero essere un punto di caduta ragionevole. Tra l’altro, il difensore slovacco ha ormai digerito questo trasferimento che all’inizio gli andava di traverso".