Mentre Carlos Augusto finiva di ultimaregli ultimi bagagli prima del trasferimento a Milano, nella giornata di ieri dell’Inter c'è stato spazio anche per le preoccupazioni. Si attende lo sblocco del caso Samardzic, "sempre più intricato e di non facile decifrazione - come sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Si attende ancora, con ottimismo cauto, ma non si attenderà in eterno". L’Inter non ha apprezzato il comportamento dell’entourage del giocatore classe 1999 ed è irremovibile sulle condizioni pattuite in precedenza con Rafaela Pimenta, commissioni comprese. Ma la procura del centrocampista non è più sotto la procura di Pimenta. A prendere in mano le 'redini' della carriera di Lazar è il papà Mladen, "'gestore' della carriera del figlio" come lo definisce la Rosea che sottolinea: "Per questo, non ci sono stati nuovi incontri anche perché dall’Inter non arriveranno più soldi per lui e per il figlio rispetto a quelli pattuiti e, soprattutto, non ci sarà un bonus alla firma richiesto nell’ultimo incontro". Intanto Lazar è rimasto a Milano, altro "segno di disponibilità a firmare il contratto fino al 2028. In serata lo stesso 21enne ha mandato segnali precisi sulla voglia di vestirsi di nerazzurro dopo aver fatto pure le visite. Del resto, l’Udinese in questa vicenda fa sponda direttamente con l’Inter e spinge anche lei per il lieto fine, possibile solo in caso di passo indietro su nuove richieste economiche del clan. Per i friuliani ballano pur sempre 20 milioni, 16 di riscatto obbligatorio e 4 della valutazione di Fabbian: anche lui è spettatore, un po’ spazientito, della vicenda".

