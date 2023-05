Nel day after di Verona-Inter, La Gazzetta dello Sport dedica spazio anche al mercato dei nerazzurri. Secondo la rosea infatti, si fa sempre più strada l'ipotesi di un ritorno a Londra di Romelu Lukaku senza possibilità di tornare nuovamente a Milano, dopo l'annata vissuta in prestito. Il nuovo tecnico Mauricio Pochettino, non ancora ufficializzato ma già al lavoro per il futuro nei Blues, ha deciso che alla squadra serve un centravanti e visto che lo ha già in rosa sarebbe intenzionato a chiedere al presidente Boehly di trattenere "Big Rom".

"Al belga verrà proposto di rilanciare la sua carriera a Stamford Bridge, quando tornerà a Londra dopo la fine dell’esperienza all’Inter: perché è già in rosa, perché è il secondo acquisto più caro della storia del club, perché a venderlo ai 113 milioni di euro pagati all’Inter nel 2021 è praticamente impossibile - si legge -. L’idea dei Blues è di presentare a Lukaku il loro nuovo progetto, fargli sentire quello che Pochettino ha in mente per lui e poi lasciargli un po’ di tempo per decidere". In fondo, ricorda la Gazzetta, i problemi erano con Tuchel. E proprio Pochettino è il tecnico che al Tottenham ha aiutato Kane a esplodere.

Per contro, il cambio di tecnico potrebbe non bastare a convincere Lukaku, che a Londra ha avuto problemi al di là del rapporto con l'allenatore. "Milano - si legge ancora - è quasi una scelta di vita. Ed è per questo che al momento preferirebbe giocare ovunque tranne che a Stamford Bridge, con la sua preferenza che resta quella di rimanere con l’Inter. Se deciderà che Stamford Bridge non è il posto per lui, allora verrà messo sul mercato, e si verificheranno le eventuali condizioni per imbastire un nuovo affare con l’Inter".