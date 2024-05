C'è un passaggio nelle parole di Simone Inzaghi, ieri nel post-gara di Reggio Emilia, che viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport perché vale come un'indicazione precisa sulle strategie di mercato dell'Inter.

"Stiamo già lavorando perché dovremo farci trovare pronti alla ripresa. Due acquisti sono stati fatti (Taremi e Zielinski, ndr) e vanno dati i meriti alla società. Ma dovremo rinforzarci ancora perché la stagione sarà lunga", ha detto il tecnico interista.

Insomma, idee chiare per Inzaghi: servono rinforzi per affrontare una stagione che vedrà debuttare il nuovo format della Champions e il nuovo Mondiale per Club. In tal senso, la rosea definisce "parole tattiche" quelle sempre di Inzaghi a difesa di Arnautovic e Sanchez, entrambi in odor di addio.