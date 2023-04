La semifinale Champions alimenta anche il merchandising. Come racconta La Gazzetta dello Sport, sono aumentate anche le vendite delle maglie di Inter e Milan: in casa nerazzurra il primatista è Lautaro. "Il 70% delle maglie nerazzurre vendute viene personalizzato. Detto che su quasi 4 su 10 (il 38%) viene scritto il nome del tifoso, nel restante 62% l’argentino è il giocatore più scelto, il preferito dalla gente - si legge. La sua maglia numero 10 ha avuto un’impennata di vendite dopo il Mondiale, come ovvio". Dietro di lui, molto vicino, c’è Barella, seguito poi da Lukaku, Dimarco e Brozovic.