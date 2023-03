La Gazzetta dello Sport riferisce il contenuto del doppio confronto andato in scena ieri ad Appiano Gentile tra dirigenza, staff tecnico e squadra. "Simone Inzaghi, stavolta, è stato perentorio con i suoi giocatori: basta cali di tensione, basta partite non da Inter. Nessun alibi, da ora in avanti tutti devono sentirsi in discussione e tutti devono dare di più. Il messaggio che la società ha mandato al tecnico è stato rigirato anche alla squadra: il secondo posto di oggi deve essere difeso a tutti i costi, questione di mentalità vincente, da ritrovare e da tenere come stella polare anche per il futuro. E va rivisto completamente l’atteggiamento, di squadra ma anche dei singoli. Mai più approcci molli, svogliati, senza anima come nel primo tempo del Dall’Ara. E basta atteggiamenti da prime donne, isterismi vari, battibecchi in campo: troppe volte in questa stagione si sono viste scene di nervosismo ingiustificato per chi lotta e lavora per un unico risultato di gruppo. Resettare tutto e ripartire con uno spirito nuovo, e con la fame di chi non vuole arrendersi mai".