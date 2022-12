La Reggina di Filippo Inzaghi, ultima avversaria in amichevole dell'Inter, sogna in grande. Lotta per la promozione in Serie A e anche sul mercato pensa a grandi nomi. "In entrata oltre al portiere, si corre con la fantasia per convincere Handanovic in uscita dall'Inter o Berisha del Toro", scrive oggi La Gazzetta dello Sport nelle pagine locali dedicate a Sicilia e Calabria.

