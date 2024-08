Il nome più caldo per l'attacco della Juventus resta quello di Nico Gonzalez della Fiorentina. L’argentino ha già un accordo con il club bianconero ma i viola, prima di cedere il proprio giocatore, vogliono avere in mano il sostituto. Il nome, noto da tempo, è quello di Albert Gudmundsson, il giocatore islandese del Genoa da giorni dato per prossimo al passaggio alla corte di Raffaele Palladino.

Nelle ultime ore, però, secondo la Gazzetta dello Sport si è registrato un ritorno di fiamma dell'Inter, che da tempo è sulle tracce del giocatore. La mossa dei nerazzurri come minimo potrebbe rallentare l’effetto domino tra Gudmundsson e Gonzalez e di conseguenza la speranza della Juve di arruolare l'ex Stoccarda per il debutto di lunedì sera in campionato contro il Como.

