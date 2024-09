Da ieri è in vendita la terza maglia dell'Inter, realizzata da Nike con un acceso color oro e abbellita da inserti neri che fanno da sfondo al tricolore e alle due stelle al centro del petto. La nuova divisa di Lautaro e compagni sarà utilizzata domenica in occasione della trasferta di Monza.

A Manchester contro il City, invece, l'Inter si presenterà con il suo tipico completo nerazzurro. Mentre i padroni di casa non indosseranno la tipica maglia celeste, ma scenderanno in campo con la maglietta che omaggia gli Oasis e co-disegnata da Noel Gallagher. Il City - come scrive la Gazzetta dello Sport - ha presentato ieri la divisa "Definitely City", in occasione del 30° avversario dell’iconico album 'Definitely Maybe' dei fratelli Noel e Liam Gallagher, noti tifosi dei Citizens. La maglia è ispirata alla copertina dell’album della band inglese e la squadra di Guardiola la indosserà esclusivamente in alcune partite di Champions, tra le quali appunto quella del debutto mercoledì prossimo contro l'Inter di Inzaghi.