Yann Sommer sin qui si è preso il centro della scena, con le sue prestazioni e i suoi numeri di altissimo rango. L'Inter si coccola il portiere elvetico, ma al tempo stesso progetta un piano per il futuro, con l'obiettivo di riportare a casa un prodotto del proprio vivaio che ormai ha raggiunto il livello di maturazione ideale per il salto. Parliamo di Michele Di Gregorio, numero uno del Monza canterano nerazzurro, che secondo la Gazzetta dello Sport è al centro di una strategia in Viale della Liberazione per il suo comeback. Per gennaio non se ne parla, ma per giugno 2024 la situazione è molto più fluida.

L'Inter ha ceduto Di Gregorio al Monza per 4 milioni di euro, però si è tenuta una percentuale sulla rivendita dell'estremo difensore cresciuto nella sua cantera. E questa potrebbe essere la carta che l'Inter andrebbe a sfruttare per ottenere uno sconto sull'eventuale riacquisto. Quello del ruolo di portiere, anche in virtù della decisione da prendere su Emil Audero in estate, è un dossier caldo in casa nerazzurra: da tempo nei radar dei dirigenti c'è Bento Matheus Krepski, estremo difensore dell'Athletico Paranaense che la società brasiliana valuta 15 milioni di euro. Sull'estremo brasiliano pende però la spada di Damocle dell'adattamento a un calcio diverso da quello del suo Paese, fattore di rischio rispetto ad un elemento già esperto di Serie A come Di Gregorio. Il quale però vanta estimatori anche in Italia (Milan e Roma) e in Premier, su tutti il Nottingham Forest.

