Ci sono anche la moglie Agustina e l'amore per l'Inter e la sua gente tra i motivi che hanno spinto Lautaro Martinez a dare il via libera per la firma sul rinnovo fino al 2029. Lo spiega oggi La Gazzetta dello Sport ricordando che il Toro, in coppia con la bionda argentina, a Milano è diventato pure imprenditore-ristoratore, oltre ad aver coltivato tante amicizie e speranze.

In città Lauti sta bene ed è diventato il capitano di un'Inter stellata: è stata questa la ragione più importante, ma non l'unica, che l'ha portato a mandare un messaggio d'amore al nerazzurro. Tra le altre motivazioni c'è anche quella familiare: in casa, sottolinea la rosea, non c'era particolare voglia di spostarsi da Milano e ricominciare da un'altra parte. Agustina è molto influente nella vita del bomber dell'Inter ed è coinvolta nel locale misto di cucina argentina e mediterranea che gestisce nella zona di Brera. E poi ci sono i bambini, con la piccola Nina nata nel 2021 che va a scuola in centro e Theo, classe 2023, che è destinato a seguire la stessa strada.

Dietro la scelta di Lautaro, però, c'è anche il tifo nerazzurro, al quale il capitano si sente legato. "Vedersi rivolgere insulti dalla sua gente con messaggi diretti sui social, ascoltare perfino l'accusa di voler lucrare e approfittare per fuggire altrove, non gli hanno fatto piacere. Anzi, lo hanno fatto riflettere", spiega La Gazzetta. Il Toro ha sentito la pressione della piazza e ha voluto chiarire un concetto: dimostrare con i fatti di essere diverso rispetto agli altri compagni del passato, "pronti a rinnovare solo a parole".

