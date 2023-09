In attesa di completare le visite mediche per l’idoneità sportiva, la Gazzetta dello Sport pubblica le cifre che hanno portato Davy Klaassen all’Inter. Il centrocampista, ormai ex Ajax, firmerà un contratto di un anno più opzione sulla stagione successiva. Guadagnerà 1,5 milioni netti. L’Ajax lo ha svincolato gratuitamente con il suo contratto che sarebbe scaduto a fine stagione e per rispetto alla sua carriera non hanno preteso un indennizzo.

Daniele Luongo