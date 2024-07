L'intesa tra l'Inter e Inzaghi per il rinnovo del tecnico è pronta, resta da mettere nero su bianco. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Inzaghi e l'Inter hanno fatto di tutto per venirsi incontro e trovare una soluzione che potesse generare soddisfazione reciproca. E così il tecnico campione d'Italia ha accettato di spostare la nuova scadenza del contratto dal 2025 al 2026, e non fino al 2027 come avrebbe gradito inizialmente.

Ovviamente, ci sarà ritocco dell'ingaggio: Inzaghi arriverà a guadagnare circa 6,5 milioni a stagione, cifra che lo rende l'allenatore più pagato della Serie A (senza bonus). La firma potrebbe arrivare prima dell'inizio del raduno, fissato per sabato prossimo.

Inzaghi, al primo giorno di allenamenti, ritroverà un'Inter senza diversi nazionali, ma rinforzata da Martinez, Taremi e Zielinski (che arriverà pochi giorni dopo). Ci saranno pure Mkhitaryan e Carlos Augusto. Dentro anche Acerbi, che ha dovuto rinunciare all'Europeo per un problema di pubalgia: operato ai primi di giugno, il centrale nerazzurro verrà valutato dallo staff medico e solo allora si deciderà se potrà lavorare in gruppo dall'inizio del ritiro.