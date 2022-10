"Non date retta ai trofei. Meglio ancora: non limitatevi a quelli. Perché è qui al Camp Nou che Simone Inzaghi disegna la sua notte più bella da allenatore dell’Inter. Il traguardo è parziale e non riempie la bacheca, ma questo 3-3 è un bicchiere che più pieno non si può". Lo scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani del pari di Barcellona che pone i nerazzurri in posizione invidiabile nel Gruppo C di Champions League. Tutto nelle mani dell'Inter: col Viktoria Plzen basterà vincere in casa o, comunque, fare lo stesso risultato del Barça col Bayern per passare il turno. Con una giornata d'anticipo.