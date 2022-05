La Gazzetta ricorda che Football Benchmark calcola il valore d’impresa attraverso il modello dei multipli del fatturato, più funzionale per un settore volatile in cui diversi club sono in perdita. I bilanci di riferimento per questa edizione sono il 2018-19, il 2019-20 e il 2020-21 (con un aggiustamento che attenua la riduzione degli incassi al botteghino in era Covid). Il moltiplicatore viene, poi, corretto in base a un algoritmo che pesa le caratteristiche di ciascun club e tiene conto di cinque parametri: profittabilità (rapporto stipendi-fatturato), popolarità (seguito sui social media), potenziale sportivo (valore della rosa), gestione diritti tv ed eventuali stadi di proprietà. Ovviamente, proprio lo stadio in particolare aumenta il divario tra le milanesi e il resto. "Il percorso dell’Inter, avviato da Suning nel 2016, è più maturo di quello del Milan: non a caso, rispetto a 6 anni fa, i nerazzurri riportano una delle migliori performance a livello europeo (+150%)", evidenzia la rosea.

