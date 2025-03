La nota negativa della serata è l'ennesimo infortunio muscolare della stagione che colpisce ancora una volta un esterno. Stavolta è il turno di Denzel Dumfries, costretto a lasciare il campo al 65' per un fastidio a una coscia. Il neerlandese ha provato a rimanere in campo, ma alla fine si è dovuto arrendere al cambio con Bisseck.

Ora - come riferisce la Gazzetta dello Sport - l'ex PSV risponderà alla convocazione della sua nazionale e saranno i dottori in patria a decidere sui i muscoli dell’esterno che, però, non preoccupano particolarmente. Alla fine, è stato infatti lo stesso Inzaghi a chiarire la situazione: "Denzel ha avuto solo un indolenzimento, lui era tranquillo: mi ha pure detto di aspettare per il cambio, ma non si era accorto che lo avevo già cambiato. Spero che la valutazione di Dumfries con l’Olanda sia buona, ma sono ottimista".

Sulle fasce, Inzaghi nell'ultimo periodo ha dovuto fare a meno di Darmian, Dimarco e Zalewski, mentre lo stesso Carlos Augusto è rientrato da poco.