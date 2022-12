Secondo la Procura di Torino, quella che vedeva al centro la Juventus era una vera e propria "galassia di club amici", che consentiva ai bianconeri di chiudere "operazioni di favore, con corrispettivi apparentemente lontani dal fair value" e tali da "sfociare in rapporti di debito/credito tra le società opachi e non corrispondenti alla rappresentazione pubblica fornita, a testimonianza dell’inattendibilità delle comunicazioni sociali fornite a terzi". Lo riferisce la Gazzetta dello Sport nell'aggiornamento odierno sulla vicenda che vede coinvolto il club bianconero. Ma non solo. Un modus operandi che avrebbe messo in pericolo la lealtà sportiva del campionato. I club vicini alla Juve? In particolare Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese. Rapporti tutt'altro che sani secondo la Procura. Ed ecco alcune intercettazioni pubblicate oggi proprio a tal proposito.

Estate 2021: Locatelli ha appena vinto l’Europeo con l’Italia ed è pedina ambita da tanti sul mercato. Juve e Arsenal se lo contendono. Il d.s. Cherubini ne parla al telefono con il CFO Bertola lamentandosi di Carnevali (a.d. Sassuolo): "Se io sono in partnership e poi quando vengo a comprare un giocatore sono trattato come un cliente che arriva per la prima volta, che partnership è? Se io mi siedo e Giovanni mi dà le stesse condizioni che dà a Edu dell’Arsenal che non ha mai visto in vita sua, qual è il valore aggiunto della nostra relazione decennale? Che fine hanno fatto gli 8 milioni che ha guadagnato in 6 mesi con Demiral, che non sapeva chi fosse (...) e dovevamo prenderlo noi ma non avevamo posto? Che fine ha fatto il nostro decisivo appoggio quando ha preso Sensi? E la valorizzazione di Zaza? E i 13 milioni presi da Lirola?".