Da domani partirà “l’operazione Riad”. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha programmato un piano preciso sia per il viaggio sia per gli allenamenti considerando in particolare gli allenamenti in vista della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Tutto è stato studiato nei minimi dettagli anche perché, poi, al rientro in Italia, i nerazzurri dovranno affrontare un calendario durissimo con Fiorentina, Juve e Roma.

Alle 15 il gruppo squadra volerà verso l’Arabia Saudita in charter da Malpensa: atterraggio previsto a Riad (due ore di fuso) in tarda serata, dopo un volo di circa sei ore. La base sarà la stessa del 2023: scelto l'hotel dell'anno scorso. Il giorno dopo in programma la prima seduta di pomeriggio.

L'Inter, non essendo campione d'Italia, non ha potuto scegliere per prima le strutture. Sono state valutate soprattutto le temperature nettamente più alte: uno sbalzo che potrebbe mettere a dura prova i muscoli dei giocatori. Le novità arrivano proprio dai campi di allenamento: l’anno scorso le sedute erano nel “Prince Faisal Stadium”, sede di gioco dell’Al-Ittihad, mentre oggi tocca al “Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium” dove gioca il meno prestigioso Al Riyadh, quindicesimo in campionato. Mentre la Saudi Pro League è in pausa, Inter impegnata sia mercoledì, sia giovedì e pure per la rifinitura venerdì mattina, prima della sfida con la Lazio. L’Inter spera di continuare anche nei giorni a venire, fino al 22, data della finale.

