La Gazzetta dello Sport racconta il profilo di Tajon Buchanan, nato a Brampton, in Ontario, chiamata la città dei fiori per una distesa di serre presente nei luoghi delle origini del futuro interista.

Il nome completo del ragazzo è Tajon Trevor Buchanan, il secondo nome è in omaggio a Trevor Berbick, un tempo campione dei pesi massimi, giamaicano naturalizzato canadese proprio come il calciatore del Bruges. Buchanan ha perso il padre quando aveva sette anni e trovò una nuova famiglia grazie al suo migliore amico Anthony e al padre Chrys Chrysanthou che lo portarono con loro in Colorado, dove il ragazzo trovò subito una squadra.

Da lì l'avventura a un camp a pagamento a Syracuse, il draft in cui viene scelto dai New England Revolution e una pronta convocazione in nazionale nel 2021. E il Mondiale. Il Bruges lo acquista già a gennaio del 2022, in realtà, per 6,5 milioni di dollari. Vince il campionato e gioca in tutti i ruoli, mostra un'incredibile velocità ma anche un carattere ruvido, ad esempio quando rifila a febbraio scorso una gomitata a Gift Orban del Gent.

Festeggia i gol con le capriole, come "Oba Oba" Martins. Nella speranza di emularne e magari migliorarne la carriera interista.