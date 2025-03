La Gazzetta dello Sport presenta Atalanta-Inter anche sotto il profilo psicologico. "Gian Piero Gasperini ha davanti a sé l’occasione della vita, un’opportunità forse irripetibile a meno che Gasp in estate non si sieda sulla panchina di una grande squadra, come la Juve. Simone Inzaghi ha molto da perdere, forse tutto. Nessuno criticherebbe Gasperini se non vincesse lo scudetto. Molti, forse tutti, parlerebbero di semi-fallimento, se Inzaghi non centrasse l’obiettivo, perché l’Inter è considerata la squadra più forte. Una non sottile linea rossa psicologica. La pressione è tutta su Inzaghi", si legge.

Piuttosto banale. E nemmeno tanto giusto.

La classifica è nota: Inter 61, Napoli 60, Atalanta 58. Conte è impegnato domani a ora di pranzo a Venezia e il pronostico appare scontato, per Inter e Atalanta potrebbero presentarsi al fischio d'inizio con gli azzurri a quota 63. "Una vittoria dell’Atalanta consentirebbe ai gasperiniani di agganciare l’Inter, li gaserebbe oltremisura, permetterebbe loro di toccare quasi lo scudetto. Per contro, un successo dell’Inter infliggerebbe un duro colpo all’Atalanta, la scaraventerebbe a meno sei dalla cima, e sei punti da recuperare a nove giornate dalla fine non sarebbero pochi".