Ieri il diesse del Venezia, Filippo Antonelli, è stato nella sede nerazzurra. Come spiega la Gazzetta dello Sport, c'è un tentativo in extremis dei lagunari per Oristanio, promesso sposo del Genoa nell'affare Martinez.

Ma non solo. Sempre secondo quanto riferisce la rosea, Inter e Venezia ieri hanno parlato nuovamente di Tanner Tessman, il centrocampista statunitense che tanto bene ha fatto in arancioneroverde. I nerazzurri stanno pensando se rilevarne il cartellino per poi girarlo in prestito.