Grande attesa in casa Inter per l'inizio della prossima stagione. Un'attesa che si traduce in voglia del popolo nerazzurro di tornare a riempire il Meazza, come confermano anche i dati sugli abbonamenti. E non c'entra tanto il mercato, visto che fin da subito le tessere sono andate a ruba. "Dopo aver polverizzato primo e secondo anello già settimane fa, sono ormai rimasti gli ultimissimi posti nel terzo anello verde per arrivare alla cifra fatidica, 40mila: le poche decine mancanti verranno esaurite entro la fine di questa settimana - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. In pratica, si è ripetuta la stessa performance del 2019-20, la stagione in cui l’arrivo di Conte e Romelu accese i sogni di scudetto, quando i posti venduti furono 41mila. Quel mille in più è stato eliminato solo per motivi “tecnici” interni allo stadio e per l’allestimento delle tv".