Nel freddo del Dall'Ara, il Bologna gela l'Inter e porta a casa i tre punti grazie alla conclusione vincente di Orsolini, che al 77' sfrutta un errore in fase di impostazione di D'Ambrosio e viene lanciato nello spazio trafiggendo Onana. Difesa larga che non ha chiuso in tempo sull'attaccante ma anche schierata in posizione di costruzione e spiazzata dalla palla persa improvvisamente. Già nel primo tempo l'Inter aveva corso il rischio di capitolare sul gol di Barrow poi annullato per fuorigioco di Dominguez davanti la porta. E anche a inizio ripresa il Bologna ha trovato una doppia conclusione sbrogliata dalla difesa dell'Inter.