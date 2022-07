Quella che è appena cominciata potrebbe non essere l'ultima stagione di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter. Dopo le recenti indiscrezioni sul possibile prolungamento del belga in nerazzurro, la conferma arriva stavolta direttamente dall'Inghilterra, dove tutti i principali media, dal Telegraph al Daily Mail passando per il Times, scrivono che ci sarebbe già una bozza di accordo con il Chelsea per rinnovare il prestito di Big Rom per un secondo anno, alle stesse condizioni di quelle siglate quest'estate.