A soli tre mesi dall'inizio dalla stagione 2024/25, Footy Headlines si proietta già alla prossima annata e sgancia le possibili anticipazioni di quella che sarà la terza maglia dell'Inter Milan 25-26. La divisa sarà realizzata ancora da Nike e, sebbene il colore totale della terza maglia non sia ancora noto, di sicuro presenterà una tonalità di blu come colore principale. Non conosciamo ancora che tinte verranno utilizzate per i dettagli, logo Nike compreso, ma potrebbero essere bianco, nero o giallo.

La terza maglia da calcio Nike Football Club Internazionale Milano 25-26 presenterà, così come altre squadre d'élite Nike, "l'iconico design Total 90" fa sapere il sito che poi nel sottolineare ancora una volta che il colore predominante sarà il blu aggiunge una chicca: "L'ultima volta che la terza maglia dell'Inter è stata blu risale a 10 anni fa, nella stagione 2014-15". Scelta inedita rispetto agli ultimi anni che riporta ad un tuffo nel passato.

