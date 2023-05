L’Arabia Saudita si è accaparrata nuovamente i diritti della Supercoppa Italiana che dalla prossima stagione cambierà la formula e passerà ad una Final Four (come anticipato in esclusiva da FcInterNews, rileggi QUI) per i prossimi sei anni. Tutto porta a credere – secondo quanto appreso da FcInterNews - che la sede della prossima Supercoppa Italiana sia Gedda. Il piano prevede negli anni a venire di disputare due finalissime a Riad (come accaduto lo scorso gennaio), due ad Abu Dhabi e altre due proprio a Gedda.

L’edizione del 2024 vedrà come protagoniste il Napoli (campione d’Italia) che affronterà la Fiorentina (finalista della Coppa Italia), oltre all’Inter e a chi arriverà secondo in Serie A o comunque prima dei nerazzurri (quindi probabilmente la Lazio). Prima dell’ufficialità verranno indette ulteriori riunioni, ma la strada sembra essere tracciata, anche perché il King Fahd International Stadium, ossia l’impianto che ha ospitato il 3-0 dell’Inter sul Milan nell’ultima edizione, verrà presto rinnovato, anche per essere pronto per i giochi asiatici del 2027. Ergo, un inizio di 2024 al mare per i ragazzi di Simone Inzaghi.