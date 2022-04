Il Barcellona non punterà su Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da El Nacional, il desiderio dell'argentino di giocare nella Liga potrebbe essere esaudito dall'Atletico Madrid ("Il grande favorito", si legge), mentre "al Real Madrid non hanno nemmeno risposto alla sua chiamata" e i blaugrana hanno sì studiato il contratto (Laporta lo considera un "rinforzo di lusso") ma Xavi "non lo vede affatto necessario e pensa che sia troppo sopravvalutato".