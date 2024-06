Betsson.sport sarà il prossimo sponsor di maglia dell’Inter. L'indizio è arrivato nella pubblicazione dell’ultima trimestrale di Inter Media and Communication: la società in cui confluiscono i ricavi da sponsor e diritti tv del club nerazzurro rende noto che è stata già incassata una parte dei ricavi previsti dalla piattaforma.

Come si legge in uno stralcio del documento, infatti, la crescita degli ingressi in cassa è stata guidata anche dall’impatto di "depositi per 14,0 milioni di euro ricevuti nel Q3 23/24 relativi a un nuovo accordo di sponsorizzazione, efficace a partire dalla prossima stagione sportiva 24/25". Secondo quanto risulta ai colleghi di Calcio e Finanza il riferimento è proprio all'accordo con Betsson.sport, che sarà ufficializzato nelle prossime settimane. Dall'accordo con la piattaforma di infotainment, ricorda CF, l'Inter dovrebbe avere 30 milioni di euro annui garantiti.

