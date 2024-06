Attenzione al file stadio. Secondo il Corriere dello Sport, inizia a intravedersi all'orizzonte il progetto per la riqualificazione del Meazza. Entro la fine del mese, infatti, a Inter, Milan e Comune dovrebbe arrivare una bozza preliminare come si deduce dalle parole di ieri di Massimo Ferrari, d.g. di WeBuild: "Quello che ho visto fin qui entusiasma, non solo da un punto di vista estetico, ma anche funzionale e delle richieste che hanno avanzato le squadre - ha spiegato Ferrari -. Se tutto andasse bene, noi potremmo iniziare a lavorare nell’estate del 2025".

Tre snodi principali per il progetto lavorativo: vanno tenuti in considerazione i Giochi olimpici invernali del 2026, la finale di Champions del 2027 e gli standard Uefa da rispettare per Euro 2032. Come sottolinea il quotidiano romano, in casa Inter osservano gli sviluppi e parallelamente resta viva l’interesse sull’area di Rozzano, con la prelazione estesa fino a gennaio 2025.