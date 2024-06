Altri due anni. A breve sarà reso ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi, che prolunga dal 2025 al 2027 il suo contratto con l'Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quando la sua avventura nerazzurra è cominciata era difficile pensare che la sua Inter avesse raggiunto risultati del genere. Invece, a Milano, Simone si è consacrato come allenatore di primissimo livello, con abbondanti riconoscimenti anche dalla critica internazionale.

La prossima settimana andrà in scena il tanto atteso vertice di mercato tra il tecnico e la dirigenza. Le idee sono chiarissime: Taremi e Zielinski sono i sostituti dei partenti Sanchez e Klaassen-Sensi. Per alzare l'asticella serviranno ulteriori risorse per la rosa. In primis, un attaccante con caratteristiche precise (Gudmundsson il prescelto) possibilmente trattenendo Arnautovic. Poi il rebus centrale di difesa (Acerbi è reduce dall'intervento per pubalgia) e il vice-Sommer (Bento? Martinez? Ancora Audero?).