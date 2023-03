Non tutti amici all'Inter. Per Simone Inzaghi - come scrive oggi il Corriere dello Sport - la vita da allenatore di una top non è semplice. Della Lazio e di Formello conosceva tutto, a Milano è differente. "Ad Appiano Gentile sta scoprendo anche gli aspetti meno convenienti di allenare un top club. La freddezza e il cinismo dei dirigenti, le cene e quei rapporti interessati da cui si è sempre tenuto distante. «Nel calcio si confonde l’educazione per un difetto» s’è lasciato scappare quando stava celebrando l’ingresso ai quarti di Champions", sottolinea il quotidiano romano. Insomma, non è oro tutto ciò che luccica. E le parole dopo il Porto qualcosa vorranno pur dire a livello di rapporti interni.