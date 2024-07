Vasquez, Kiwior, Rodriguez e... Nathan Zeze. Il nome nuovo delle ultime ore in casa Inter per il ruolo di braccetto sinistro è quello del 19enne difensore del Nantes, profilo che piace per diverse ragioni.

Come conferma il Corsport, dalla Francia sostengono che da viale Liberazione sia già stata inviata un’offerta di una dozzina di milioni, bonus compresi, che il club transalpino, però, ha respinto, volendo continuare a puntare sul giovane talento. Secondo il quotidiano romano, però, una vera e propria proposta in realtà ancora non ci sarebbe stata e di sicuro non arriverebbe alle cifre scritte in Francia. Possibile una formula più articolata con l'inserimento di Filip Stankovic.

Nel frattempo, il club nerazzurro avrebbe accantonato l’idea Renan, che, al di là delle buone referenze, costa troppo (una ventina di milioni) e, inoltre, mettere in piedi un affare con lo Zenit sarebbe molto complicato.