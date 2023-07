Un bagno di sangue a livello finanziario. Questo, senza mezzi termini, sta rappresentando per le casse d Chelsea l'acquisto di Romelu Lukaku, prelevato du estati fa dall'Inter per 115 milioni di euro, una cifra record per il club londinese. Due anni fa, Big Rom firmò un contratto della durata di cinque anni per uno stipendio che al lordo vale 19 milioni di euro. Nel complesso, evidenzia Calcio e Finanza, in una singola stagione l’impatto del centravanti belga è pari a 42 milioni di euro, praticamente ai Blues costa poco più di 115mila euro al giorno.