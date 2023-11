Si è tenuta questa mattina a Salerno la presentazione ufficiale dell'edizione 2023 del Gran Galà del Calcio, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale. L'evento andrà in scena il prossimo 21 novembre presso il Saint Joseph Resort della città campana. Sono due i rappresentanti dell'Inter che riceveranno un premio, tra campo e scrivanie: saranno infatti premiati Nicolò Barella, inserito nella Top 11 della Serie A 2022-2023, e il team manager Matteo Tagliabue, nominato migliore nella sua categoria.

Riconoscimento anche per Giovanni Fabbian in qualità di rivelazione della stagione per la Serie B, dove Samuele Mulattieri ha guadagnato un posto tra i premiati nella Top 11 della stagione.

