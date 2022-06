Spunta quest'oggi sui social network una fotografia che ritrae Correa e Dybala in vacanza a Miami, davanti a un albergo. I due sono attualmente in vacanza, potrebbero ritrovarsi in ritiro dopo la comune esperienza in nazionale, vista la trattativa tra l'ormai ex attaccante della Juventus e il club nerazzurro.

Lo scatto è stato postato dall'italiano Donato Felle, manager della struttura "Forte dei Marmi", che ha aggiunto un "Welcome to Inter" alla foto.