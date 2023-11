Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, ciascuno ha la responsabilità di mobilitarsi per sostenere una causa collettiva. Ed è quello che ha fatto anche l'Inter, pubblicando il suo pensiero sui social in una giornata così importante: "Prenditi un attimo e rifletti. Hai mai subito dei fischi? E il pressing di qualcuno? Hai mai ricevuto un colpo? In campo succede ogni partita. Ma anche fuori. Prenditi un attimo e rifletti. In campo può succedere. Fuori no. E non dovrebbe mai", il pensiero del club nerazzurro.

