Denzel Dumfries effettuerà tra giovedì e venerdì gli esami attraverso i quali l'Inter stabilirà l'entità dell'infortunio accusato nel corso del match contro l'Atalanta, e che hanno costretto l'esterno a rinunciare alla convocazione da parte della Nazionale dei Paesi Bassi. Questo è quanto appurato da FcInterNews.it in merito alle condizioni del giocatore: il fatto che però gli Oranje lo abbiano lasciato immediatamente partire fa però presumere che il problema accusato da Dumfries non sia di poco conto, anche se non si tratta di una cosa seria come si stava vociferando.

Quel che è certo è che Dumfries non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita contro l'Udinese al rientro dopo la sosta; ma per capire quali saranno gli eventuali tempi di recupero bisognerà aspettare l'esito dei controlli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!