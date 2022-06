Intercettato dai cronisti fuori dal CONI dopo le visite mediche, Sebastiano Esposito ha parlato del sui imminente passaggio all'Anderlecht e non solo. "È ancora presto, mancano ancora alcune cose - dice riferendosi alla trattativa con il club belga -. Sono sempre pronto a divertirmi, il calcio è divertimento. Lukaku? Non pensavo di incontrarlo. Abbiamo parlato una mezzoretta, l'ho visto molto carico. Giocare all'estero? Mi sento più mautro. L'età è ancora dalla mia parte, ma non mi va di aspettare e voglio giocare. Preferirei in Italia, ma faccio le mie valutazioni e penso che farò la seconda avventura all'estero. L'obiettivo è sicuramente quello di tornare all'Inter".