Stilata la 23esima EA Sports' Team of The Week, squadra nella quale compaiono "due stelle della Serie A" come li definisce la Lega nel Tweet attraverso il quale rende nota la lista dei 23 giocatori inseriti dal videogame, lista nella quale "entrano prepotentemente" Alessandro Bastoni e Dany Mota. Il difensore nerazzurro reduce da una grandissima prestazione imbastita contro la Salernitana, match vinto per 4-0 dalla squadra di Simone Inzaghi, il calciatore del Monza altrettanto dominante e decisivo, autore di uno dei quattro gol rifilati al Milan. Nella TOTW presente anche Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid, eurorivale dell'Inter in Champions League battuto dai nerazzurri nella gara d'andata degli ottavi di finale proprio ieri sera al Meazza. Di seguito la lista completa.

TEAM OF THE WEEK (TOTW) 23 PLAYER LEAKS:

Gianluigi Donnarumma, Martin Ødegaard, Ángel Correa, Alessandro Bastoni, Grace Geyoro, Mikel Merino, Ewa Pajor, João Gomes, James Tavernier, David Neres, Jonathan David,Dany Mota, Ansgar Knauff, Jutta Rantala, Jacob Greaves, Anthony Nwakaeme, Keven Schlotterbeck, Bilal El Khannouss.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!