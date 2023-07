"Dopo tanti giorni di vacanza è sempre bello tornare a casa. Sono passati tanti anni da quando ho cominciato a giocare per l’Inter ma ogni primo giorno è sempre bello". Lo ha detto Federico Dimarco, nel corso di un'intervista esclusiva realizzata da Inter TV al Centro Sportivo Suning.

Un pensiero sui nuovi compagni.

"Frattesi lo conoscevo già in Nazionale, contro Thuram ci avevo giocato nelle Nazionali giovanili, sono giocatori che ci daranno una grande mano".

Ti senti uno di quelli che dovrà trasmettere il senso di appartenenza ai nuovi compagni?

"Negli anni ho avuto la fortuna di avere compagni che sono andati via che mi hanno aiutato tanto a crescere, a sentire il senso di appartenenza. Da quando sono tornato dopo Verona, sto cercando ogni anno di diventare importante per il gruppo, di far capire ai nuovi giocatori cosa vuol dire giocare per l’Inter perché vuol dire tanto. I nostri tifosi, la società devono sempre essere rispettati nel mondo, l’Inter è una squadra importante e deve essere un punto d'arrivo".

La scorsa stagione.

"E' una grande stagione, al di là del campionato abbiamo vinto due Coppe e raggiunto la finale di Champions, cosa che non avveniva dal 2010. Quest’anno deve essere un punto di partenza per lavorare nel miglior modo possibile e raggiungere risultati importanti".