"La Turchia potrebbe rappresentare non solo il presente, ma anche il futuro di Edin Dzeko". Questo quanto si apprende dal sito di Gianluca Di Marzio, che conferma e rilancia l'offerta del Fenerbahçe per l'ex Roma. "Il club turco ha offerto all'attaccante bosniaco un contratto biennale. Il giocatore, come previdibile, deciderà solamente dopo la finale contro il City, privilegiando prima l'eventuale offerta di rinnovo da parte dell'Inter", sottolinea l'esperto di mercato.

