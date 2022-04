Ospite sul canale Twitch del club nerazzurro in veste di doppio ex di Bologna-Inter, Julio Cruz è stato chiamato a presentare la sfida di scena alle 20.15 al Dall'Ara. Ecco le parole del Jardinero:

Come la stai vivendo?

"E' una gara un po' particolare, a Bologna c'è un amico come Mihajlovic che purtroppo oggi non sarà in panchina. Sarà una partita molto bella, molto importante per l'Inter perché qui si saprà se andremo primi in classifica. Mi spiace per il Bologna perché stanno vivendo un momento particolare, auguro li pronto recupero a Sinisa e alla squadra di continuare a fare bene ma dalla prossima".

Quale sarà la chiave tattica?

"Guardando le squadre, so che il Bologna ha un attacco importante ma l'Inter sta bene da quando è tornato Brozovic. I risultati si vedono, mi sa che oggi si deciderà a centrocampo, poi in avanti abbiamo Dzeko, Lautaro, Correa e Alexis...".